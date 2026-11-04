Chenoa, Roberto Leal, Supervivientes, Benidorm Fest, Tiempo de juego y ¡Anda ya!, candidatos a la Antena del Público

Troofeos de los Premios Antenas de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE). - FARTVE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chenoa por 'Dog House' (TVE), Roberto Leal por 'Pasapalabra' (Antena 3), el programa 'Supervivientes' (Telecinco), el Benidorm Fest (RTVE), 'Tiempo de juego' (COPE) y '¡Anda ya!' (Los 40) son los seis semifinalistas que optan a ganar la primera Antena de Oro del Público 2026.

Así lo ha anunciado este jueves la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE, tras concluir la ronda inicial del certamen, en la que la ciudadanía ha podido presentar candidaturas de forma abierta.

Las seis propuestas que han cosechado un mayor número de apoyos entre los votantes han logrado su pase a la siguiente fase del proceso de selección.

Desde este momento, los usuarios pueden votar por su opción preferida a través del portal oficial de la organización. La Federación ha precisado que esta segunda etapa de votación permanecerá habilitada hasta el próximo domingo 8 de noviembre.

El procedimiento determinará los tres candidatos que accederán a la ronda final del concurso. A partir de esa selección, se abrirá un periodo de votación definitivo entre las tres propuestas finalistas para decidir el ganador.

El resultado final del proceso se dará a conocer el 14 de noviembre durante la celebración de la gala correspondiente a la 53.ª edición de los Premios Antenas de Oro.