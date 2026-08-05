Chipre dona bulbos de su planta nacional para que florezcan en el Real Jardín Botánico de Madrid. - RJB-CSIC

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chipre ha donado bulbos de ciclamen chipriota ('Cyclamen cyprium', planta nacional del país), para que florezcan en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid, según ha informado la institución este miércoles. En concreto, el embajador chipriota en España, Michalis Ioannou, ha hecho entrega de los bulbos a la directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín.

En este marco, le ha agradecido a la directora el gesto del Jardín Botánico al aceptar la donación de una especie que representa para Chipre "un símbolo ecológico, histórico y cultural" al tratarse de una planta autóctona, endémica y protegida. Asimismo, ha expresado a la directora del RJB-CSIC su deseo de asistir a un acto de presentación pública de la planta cuando esta florezca en el Jardín.

"(Es) un honor para Chipre que nuestra flor nacional forme parte de la colección del Jardín Botánico más importante de España", ha señalado.

Por su parte, Martín ha agradecido el interés de Chipre porque su planta nacional pase a formar parte de la colección de plantas vivas del Real Jardín Botánico "ampliando así su variedad que incluye especies de todos los continentes del planeta para disfrute de sus visitantes".

De acuerdo con el organismo estatal, el ciclamen chipriota es una planta herbácea perenne con un tubérculo y una altura que oscila entre los siete y los 15 centímetros (cm). Su principal área de distribución es la cordillera de Troodos, aunque también crece en la península de Akamas y en la cordillera de Pentadáctilos (Kyrenia).

Es de fácil cultivo y florece en otoño, normalmente antes de que aparezcan las hojas. La flor, de un aroma delicado, posee cinco pétalos curvados hacia atrás de y de color blanco o rosa pálido. La floración dura desde septiembre hasta enero, y en ocasiones excepcionales puede prolongarse hasta marzo. Su fruto contiene sustancias atractivas para las hormigas que transportan sus semillas para favorecer la dispersión de la planta.