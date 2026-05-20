Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el acto del Papa en el Santiago Bernabéu

Archivo - Patricia Pardo y Christian Gálvez - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El matrimonio formado por el presentador de televisión y escritor Christian Gálvez y la periodista Patricia Pardo presentarán el próximo 8 de junio el acto del Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así lo ha anunciado el propio Gálvez en su cuenta de Instagram con un cartel en el que se puede leer 'Encuentro con el Papa León XIV. Santiago Bernabéu. Lunes 8 junio' junto a la fotografía de ambos y al lema de la visita 'Alzad la mirada'.

El presentador ha publicado recientemente varios libros religiosos, dos en los que aborda la figura de Jesús de Nazaret: 'Te he llamado por tu nombre' y 'He vencido al mundo' (Suma de Letras, Penguin Random House); y otro titulado 'Lucas, el evangelista de los invisibles' (San Pablo).

En una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de este último libro, Gálvez señaló que de adolescente sintió un gran interés por los evangelios pero después perdió la fe y estuvo a punto de "firmar la apostasía" tras un viaje a Camboya con una ONG para rodar un documental sobre turismo sexual infantil. Si bien, añadió que fue su mujer, Patricia Pardo, con la que empezó una relación en febrero de 2022, la que le "acercó otra vez" a los evangelios "desde un punto de vista diferente y ya con una madurez".

En el acto que presentará la pareja en el Bernabéu, y que tendrá lugar a las 19.00 horas, el Pontífice protagonizará un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana de Madrid.

Según informó la Archidiócesis de Madrid, durante el evento actuarán los cantantes David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro; músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.

Además, se está formando un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes --300 de ellos niños--, junto a 70 músicos y 100 bailarines, y dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar.

Durante el encuentro, que comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, se interpretará un repertorio para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis, con composiciones de autores clásicos y contemporáneos, desde Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.

La archidiócesis ha subrayado que uno de los momentos destacados será la interpretación del himno Alza la mirada, una obra colaborativa creada para la visita del Papa y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid.