Cinco jóvenes periodistas logran un contrato laboral en un medio de comunicación con el Programa Primer Empleo de la APM

Los Periodistas Marina Martínez, María Sicilia, Ana Prieto, Álvaro Valdés Y Blanca Villatoro Se Incorporarán A Sus Puestos De Trabajo En ABC, Cadena SER, El Mundo, Europa Press Y Lasexta Gracias Al Programa Primer Empleo (PPE) De La APM. - APM

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Marina Martínez, María Sicilia, Ana Prieto, Álvaro Valdés y Blanca Villatoro se incorporarán a sus puestos de trabajo en ABC, Cadena SER, El Mundo, Europa Press y laSexta gracias al Programa Primer Empleo (PPE) de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Así lo ha anunciado este viernes la asociación, que los cinco jóvenes --recién titulados en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual-- han sido los seleccionados entre los 44 candidatos que han concurrido a las pruebas de la XXVII edición del programa.

El jurado ha estado integrado por los periodistas Luis Ayllón, Francisco Sierra, Mayte Antona, Ana García Lozano, Beatriz Álvarez Lorenzo Gundín y Sergio J. Valera.

El Programa Primer Empleo de la APM nació en el año 2000 y ha facilitado ya su primer empleo en importantes medios madrileños a 301 periodistas, a los que se sumarán el año que viene estos cinco recién titulados.

El número de plazas depende del apoyo que realizan los patrocinadores de este programa, que en la actualidad son BBVA, Banco Santander, Iberdrola, Repsol, CaixaBank, Ceca y El Corte Inglés.

En el PPE participan las universidades de Madrid con estudios de Periodismo o Comunicación Audiovisual: Carlos III de Madrid, Villanueva, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Nebrija, Rey Juan Carlos y Universidad a Distancia de Madrid.