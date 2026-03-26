Ciro Molina, víctima de abusos en la Iglesia de Tenerife, acude a Fiscalía y pedirá reparación al Defensor del Pueblo

Archivo - Fachada de la sede del Defensor del Pueblo, en una fotografía de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciro Molina, denunciante de abusos por parte de un sacerdote de Tejina, en La Laguna (Tenerife), cuando tenía 9 años, ha reclamado amparo a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado que "es triste que una persona se vea tan indefensa que tenga que grabar para defender su verdad" y ha anunciado que acudirá al sistema mixto de reparación a víctimas que se está negociando entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

"Sí acudiré (al sistema mixto de reparación) y, bueno, lo que pedimos las víctimas es que se nos reconozca, que se nos certifique que somos víctimas como se hace en otros ámbitos de terrorismo y demás, porque lo que se hace contra los menores son como los delitos de lesa humanidad. No son crímenes de guerra porque no son con disparos pero te desarman interiormente hasta el punto de poderse considerar así", ha explicado Molina, en declaraciones a Europa Press.

Además, reclama "algún tipo de protección" para las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, ya que "muchas" han sufrido "vulnerabilidad, inestabilidad laboral, precariedad", y ayuda para acceder a las terapias pues, según precisa, cada sesión con el psicólogo son 70 euros.

BERNARDO ÁLVAREZ, OBISPO FALLECIDO DE TENERIFE: "CHICOS Y CHICAS DE 13 Y 14 AÑOS ME HAN PROVOCADO"

Así se ha pronunciado Molina después de que este jueves se haya publicado la grabación de una conversación que mantuvo en 2024 con el difunto obispo de Tenerife Bernardo Álvarez. En el audio, desvelado por El País y la Cadena Ser, el prelado afirma que "chicos y chicas de 13 y 14 años" le han "provocado", y admite que antes, cuando se tenía conocimiento de un caso de abusos, la "costumbre" era cambiar de parroquia al sacerdote acusado.

En dicha conversación, según la víctima, el obispo "reconoce que los abusos sucedieron y fueron ocultados" e incluso "se escuda en que también lo hicieron" hasta tres "obispos anteriores: Felipe Fernández, Damián Iguacen y Luis Franco".

Fuentes de la diócesis de Tenerife han indicado a Europa Press que al obispado no le "constaba la existencia de esa grabación" y que desconocían "su contenido".

Molina ha explicado que ha aportado las grabaciones a la Fiscalía Provincial de Tenerife y a la Comisión Pontificia de Protección de los Menores del Vaticano por "si en algún momento se comienza el proceso de reparación".

"Yo tengo que aportar todas mis pruebas al proceso que va a iniciar el Ministerio de Justicia con el Defensor del Pueblo", ha afirmado, tras explicar que no acudió al Plan de Reparación puesto en marcha por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (el Plan PRIVA) porque considera que debe ser un órgano externo el que decida la indemnización y no la Iglesia que es "juez y parte".

En concreto, en el escrito remitido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, consultado por Europa Press, Molina le pide que "escuche el audio", que "abra diligencias e investigue" su caso. El denunciante asegura que por el momento solo ha recibido acuse de recibo de Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife han explicado a Europa Press que el caso se ha archivado porque los delitos "estaban prescritos dada la antigüedad de los hechos y porque tampoco se podía perseguir la inacción de la Iglesia, al haber fallecido el obispo y haber transcurrido los plazos de prescripción".

Molina ha insistido en que "la Iglesia tiene mucha complicidad" y, en este sentido, ha revelado que ha pensado en apostatar. "Quiero despedirme para siempre de la Iglesia, le agradezco lo bueno que me haya podido dar pero lo que nos han hecho a las víctimas no tiene perdón", ha aseverado.

Tampoco se plantea pedir una reunión con el Papa León XIV con motivo de su visita a la isla, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. "No lo voy a pedir, con Francisco hubiera sido diferente", ha expresado.

La familia de Ciro Molina denunció el caso en 2004, ante el entonces obispo de Tenerife, Felipe Fernández, y le pidió que adoptara las medidas correspondientes. Según precisa Molina, lo que hizo el obispo fue "trasladar" al cura "a Salamanca" y tras una temporada regresa a La Laguna como capellán en una residencia de ancianos.

En 2014, según cuenta Molina, intentó llevar el caso "por lo penal pero los delitos habían prescrito" por lo que denunció por segunda vez en el ámbito eclesiástico y se inició "un proceso canónico" que, según indica, resultó "favorable". Si bien, denuncia que la Iglesia no le da "acceso a la sentencia canónica".