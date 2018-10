Ciudadanos ve "inmoral" que un ministro trate de pagar menos impuestos y urge a Duque a ir al Congreso

Publicado 27/09/2018 14:20:05 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso una petición de comparecencia urgente del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para que explique en sede parlamentaria "su uso personal de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos", algo que consiera "inmoral" máxime cuando su Gobierno está preparando una subida impositiva.

La formación 'naranja' registra esta petición después de la publicación de 'OK diario' en la que se informa de que Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L.

Según el digital, Duque y su esposa, la actual embajadora de España en Malta, María Consuelo Femenía, figuran como administradores solidarios de esta sociedad patrimonial, que supuestamente no tiene personal contratado y está destinada únicamente a la administración de bienes patrimoniales.

"Creemos que utilizar sociedades para eludir o para no pagar los impuestos que se deberían tiene que ser, como mínimo, explicado", ha señalado la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez.

En rueda de prensa ha apuntado que fue el presidente, Pedro Sánchez, quien "puso su listón ético" y, en consecuencia el de la ciudadanía y el del resto de partidos políticos. En este sentido, ha recordado las declaraciones del líder socialista en las que señalaba, según Rodríguez, que "ninguno de su equipo utilizaría ningún tipo se sociedades para no pagar los impuestos que tocaban" y, que en caso de que fuese así "sería apartado de ese equipo de una manera inmediata".

La diputada espera, así, las explicaciones de Duque, aunque ha señalado que le gustaría que Sánchez, "entre viaje y viaje", afrontase "los problemas que está dando su Gobierno". "Es inestable, pero además cada día hay un escándalo distinto de un ministro diferente", ha declarado.

SIMILITUDES CON HUERTA

Preguntada por si este caso es similar al del exministro de Cultura Màxim Huerta, y si Duque debe acabar dimitiendo, Rodríguez ha señalado que sólo Sánchez sabrá cómo va a acabar esta situación. Aún así, ha señalado que "no debería salir ningún tipo de información" sobre que un ministro "ha intentado no pagar impuestos" y "máxime cuando es de un partido que está promoviendo la subida de impuestos sin explicar el porqué".

"Quieren subir impuestos a la clase media trabajadora, a todos los ciudadanos y algunos crean sociedades para no pagarlos. Me parece inmoral, porque un Gobierno no sólo tiene que ser, sino que tiene que parecer decente y limpio", ha respondido.

En este sentido, también se ha referido a la tesis del presidente del Ejecutivo, recordando que en su discurso de la moción "hablaba de los plagios de ministros alemanes y su capacidad de dimisión". Para la portavoz 'naranja' Sánchez cambia de código ético cuando está en el Gobierno, con respecto a su etapa en la oposición.

IGLESIAS QUIERE APUNTALAR EL GOBIERNO "DE CUALQUIER MANERA"

La diputada también ha valorado las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha señalado en una entrevista en la SER que "un Gobierno con dimisiones es un Gobierno fuerte", apuntando que Iglesias "quiere apuntalar de cualquier manera" este Ejecutivo "temporal" como socio del mismo. "Es la única forma que tiene de tocar el poder. Ya sabemos que es el ministro de Hacienda encubierto", ha declarado.

Para Rodríguez, los casos de dimisión del Gobierno de Sánchez no son signos de fortaleza, sino de "poca solvencia y poca consistencia", además de ser "carne de cañón para cualquier tipo de escándalo".