El Club Internacional de Prensa reconoce a Asunción Valdés, Patricia Alvarado o el fotógrafo Pío Cabanillas

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Internacional de Prensa (CIP) ha reconocido con sus Premios anuales de periodismo internacional a Asunción Valdés, los corresponsales de 'El País' en su 50 aniversario con Ramón Vilaró, la corresponsal mexicana Patricia Alvarado, el fotógrafo Pío Cabanillas y el Circulo Orellana.

Así lo ha anunciado este lunes el Club presidido por la periodista Elisa Loncán, que ha señalado que el acto de entrega tendrá lugar este jueves 24 de septiembre en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque de El Retiro a las 18.00 horas.

El Club Internacional de Prensa ha concedido el premio a "toda una trayectoria profesional" a Asunción Valdés, por "la excelencia en la práctica del periodismo, su compromiso ético y su gran profesionalidad en todos los ámbitos de su labor profesional, como periodista de prensa y radio, y desde la corresponsalías en Alemania y Bélgica, al Parlamento Europeo y la Casa Real donde ejerció durante varios años, con eficacia y la necesaria discreción, la jefatura de prensa".

El premio dedicado a los corresponsales españoles ha sido para los de el diario 'El País' en su 50 aniversario, destacando la dedicación del medio a la información internacional desde su fundación. Se personaliza este galardón en el periodista y escritor Ramón Vilaró, autor de la crónica en portada del número uno del diario.

Según ha puesto de relieve el Club, Vilaró ha sido corresponsal en Bruselas, Washington y Tokio, y enviado especial a numerosos países. El CIP ya premió hace unos años al actual director del periódico, Jan Martínez Ahrens, por su etapa de las corresponsalías en Washington y México.

Por su parte, la periodista mexicana Patricia Alvarado ha sido premiada en la categoría de mejor corresponsal extranjera en España "por hermanar con sus crónicas a México y España en una larga y fructífera carrera de corresponsal para diferentes medios, destacando por su amigable personalidad y su entusiasmo en el trabajo".

El Premio Internacional de Fotografía se concede a Pío Cabanillas "por la amplitud y calidad de sus trabajos de campo, creando memoria de lugares como Siria o Antigua. Viajero infatigable y meticuloso captador de imágenes ha prodigado las exposiciones y los libros de alta calidad de imagen sobre espacios remotos".

El Premio a la Proyección Internacional se concede al Circulo Orellana, con su presidenta Leticia Espinosa de los Monteros a la cabeza, "por su destacada labor para recuperar y proyectar con fuerza y dinamismo el papel fundamental de las mujeres españolas e hispanoamericanas en todos los ámbitos de la vida a través de diferentes actividades, conferencias y publicaciones".

En el mismo acto se entregarán los premios 2026 de la Asociación de Periodistas Extranjeros ACPE, del Círculo de Escritores y Periodistas Árabes y de la Asociación de Prensa Africana.