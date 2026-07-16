La CNMC confirma el pluralismo político de los informativos de TVE pero detecta "desequilibrio" en las tertulias

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MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) confirma el pluralismo político de los informativos de TVE en su informe sobre del primer trimestre de 2026, consultado por Europa Press, pero detecta "desequilibrios" en los programas de debate y tertulias.

"En los programas informativos de TVE, el reparto del tiempo de palabra se mantiene en una proporción prácticamente equilibrada, cercana al 50/50, entre el Gobierno y los partidos que lo integran y la oposición", concluye el organismo regulador en el documento de 39 páginas consultado por Europa Press.

Sin embargo, la CNMC apunta que en las emisiones de Informe Semanal se observa un "desequilibrio mayor". Así, apunta que el tiempo dedicado al Gobierno y a los partidos que lo sustentan alcanza el 68,24%, "muy por encima" del porcentaje alcanzado por la oposición. Esta tendencia también se refleja en las intervenciones de estos mismos actores políticos en el programa. Sin embargo, aclara que se debe tomar en consideración que el análisis en este periodo se limita a tan solo cinco programas.

En el caso de los programas de debate y tertulia, el regulador afirma que presentan una tendencia similar. "En La Hora de La 1 las intervenciones de los partidos del Gobierno superan el 87%, mientras que en La noche en 24 horas superan el 66%", añade.

En el caso de RNE, apunta a que el análisis del tiempo de palabra tanto en programas informativos como de debate y tertulia muestra en todos ellos porcentajes superiores al 65% a favor de la coalición de Gobierno.

"Al interpretar estos datos, es importante tener en cuenta que, a diferencia de los programas de TVE, en RNE los parlamentos autonómicos y los partidos extraparlamentarios acumulan tiempos de palabra muy significativos. Si se incorporan estos en el análisis, los porcentajes resultantes se sitúan en torno a una proporción aproximada de 40/20 a favor del Gobierno en todos los casos", especifica.

Finalmente, apunta que la Corporación no ha incluido la información solicitada referente a los Especiales Informativos de TVE.

RTVE: COMPROMISO CON LA INDEPENDENCIA Y EL PLURALISMO

Tras este informe, RTVE ha confirmado su "compromiso con la independencia editorial y el pluralismo político". "Los datos del regulador reflejan un escenario de equilibrio informativo, con un 46,97% del tiempo de palabra para la oposición y un 53,03% para el bloque del Gobierno", explica en un comunicado.

Según añade RTVE, la CNMC constata, además, que el Partido Popular es la formación política con mayor presencia individual en los informativos de TVE, al concentrar el 32,31% del tiempo total de palabra y recalca que el informe también reconoce que la mayor presencia del Gobierno en los días laborables responde al ejercicio de la acción de gobierno. "Durante los periodos electorales, la diferencia entre ambos bloques se reduce hasta alcanzar un equilibrio prácticamente absoluto", añade.

Asimismo, recalca que RTVE ha trasladado formalmente a la CNMC la conveniencia de acordar una metodología común, objetiva y estable para medir el cumplimiento del pluralismo político y señala que, mientras no exista, RTVE toma como referencia uno de los modelos más consolidados en el ámbito regulatorio europeo: el de la Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) de Francia.

Se trata de la regla de los tres tercios, que distingue entre el tiempo dedicado al Gobierno, a las fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo y a la oposición. "Analizados conforme a esta metodología, el Gobierno concentra el 33,36% del tiempo de palabra, un porcentaje prácticamente idéntico al tercio teórico (33%) previsto por este modelo. Las fuerzas que apoyan al Ejecutivo representan el 17,01%, claramente por debajo del tercio de referencia, mientras que la oposición alcanza el 49,63%, prácticamente la mitad del tiempo total de palabra y más de dieciséis puntos por encima de la referencia establecida por esta metodología", subraya RTVE.

Además, la Corporación señala que ha informado a la CNMC de "una circunstancia relevante para una evaluación rigurosa del pluralismo": "la negativa reiterada" de representantes del Partido Popular a participar en programas de RTVE, pese a las continuas peticiones.

En este sentido, asegura que solo 'La Hora de La 1' lo ha solicitado 36 veces y que "todas han sido rechazadas". "Pese a estas negativas, cuando un representante rehúsa participar en entrevistas o debates, la Corporación incorpora sus posiciones mediante declaraciones públicas, comparecencias o ruedas de prensa", concluye.