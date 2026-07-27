La CNMC sanciona a Viacom por incumplir las obligaciones de calificación por edades

Archivo - Consumo televisivo en los hogares durante la pandemia de coronavirus. Mando, TV, televisión. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Viacom International Media Networks España, S.L.U. por emitir un contenido en el canal Comedy Central con una calificación por edades incorrecta.

El organismo supervisor ha informado este lunes de que la emisión tuvo lugar el 8 de octubre de 2024, entre las 15.26 y las 17.02 horas, cuando se identificó en pantalla como 'TP' --apta para todos los públicos--, pese a que la calificación oficial otorgada por el ICAA era 'no recomendada para menores de 12 años'.

La resolución considera que esta calificación errónea incumplió la obligación prevista en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) de ofrecer a los espectadores información suficiente e inequívoca sobre los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

La CNMC recuerda que "la calificación por edades es una herramienta esencial para que padres, madres y tutores puedan valorar si un contenido es adecuado para los menores". "También permite que funcionen correctamente los sistemas de control parental y otros mecanismos técnicos de protección", ha indicado.

En este caso, según ha destacado, "la información mostrada al espectador no se correspondía con la calificación oficial del contenido, lo que podía llevar a una percepción equivocada sobre su adecuación para todos los públicos".

Según la resolución, durante la emisión apareció en pantalla la calificación 'TP', cuando el contenido debía identificarse como '+12'. Por ello, la CNMC considera que la información ofrecida no era suficiente ni inequívoca para advertir adecuadamente sobre la edad recomendada.

Durante la tramitación del expediente, Viacom alegó que la calificación incorrecta se debió a un error humano aislado y no intencionado; y señaló que revisó sus procedimientos para evitar que esta situación pudiera repetirse.

La CNMC declara acreditada una infracción leve de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Viacom reconoció expresamente su responsabilidad y realizó el pago anticipado de la sanción, por lo que se aplicaron las reducciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

La sanción propuesta ascendía a 12.500 euros. Tras aplicar una reducción del 40% por reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado, el importe final abonado fue de 7.500 euros.