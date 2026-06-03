Cobo (CEE) defiende el apoyo de la Iglesia a la regularización: "El evangelio está por encima de ideologías y bandazos"

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal (CEE), José Cobo Cano, ha defendido la postura de la Iglesia respecto a la regularización extraordinaria de migrantes porque "el Evangelio está por encina de ideologías y de bandazos de un lado a otro".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el cardenal ha recordado que la Iglesia ha estado "desde el principio" apoyando la iniciativa popular para una regularización extraordinaria y ha negado "una ruptura de ningún camino".

"Aparte de tomar una posición frente al fenómeno migratorio en general, hay una realidad concreta y es que tenemos a unos ciudadanos que están aquí con nosotros y algo hay que hacer", ha justificado Cobo quien ha recordado la doctrina social de la Iglesia. Y, ha añadido, "la postura de los últimos papas que hemos conocido ha sido clara en favor de la vida y la dignidad".

Preguntado por la relación de la Conferencia Episcopal con el Gobierno, Cobo ha asegurado que es "absolutamente buena, fluida y cordial" con toda la clase política. Ha expresado además su disposición a dialogar con todos.

"Vamos partido a partido, si hay que negociar con éste, pues negociamos con éste, si hay que negociar con PP, pues con PP, según los temas que van surgiendo", ha añadido. Respecto a la crítica de algunos grupos por la presencia del Papa en el Congreso, Cobo se ha limitado a afirmar que "es legítima".

JÓVENES Y LAICOS

Sobre el acercamiento de los jóvenes a la vida espiritual al ser preguntado por el último disco de Rosalía o la película 'Los domingos', el cardenal ha admitido "percibir un desasosiego y un poco de desnortamiento" entre la juventud.

"Están muy educados, saben mucho de tecnología, de redes, pero de cosas serias, es decir, cuando les pasa algo, cuando se muere el abuelo o cuando fracasan en la vida, quién les da esa postura", se ha preguntado Cobo.

En su opinión, "se ha despatado algo que no es singularmente católico, sino de sed de saber dónde están las verdades fundamentales del hombre, sed de que alguien les diga a dónde van, qué es lo importante, eso es lo que están pidiendo estas generaciones porque la gente vive muy rota". Y, ahí, según el cardenal, "la Iglesia nunca va a imponer, pero sí da la mano a todo el mundo que quiera buscar, no para dar soluciones".

Esto se traduce, según el cardenal, "en un repunte de vocaciones en Madrid, donde hay que ampliar el seminario y de grupos de jóvenes". No obstante, considera que el reto es "cómo acompañar y dar respuestas verdaderas".

Respecto a la presencia de la mujer en la Iglesia al ser preguntado por el nombramiento de María Montserrat Alvarado como nueva prefecta de Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Cobo ha puesto el foco en el hecho de que sea una persona laica quien ocupe el cargo.

"En la Iglesia cada uno tiene su responsabilidad y la de los laicos y las laicas en la vida de la Iglesia va para arriba, van ocupando responsabilidades, tienen voz y portavocías importantes en la vida de la Iglesia". Y, preguntado sobre la posibilidad de ordenar mujeres, el cardenal ha respondido "todavía no".