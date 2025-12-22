Cómo cobrar un premio de la Lotería de Navidad

Empleados de la administración situada en la calle del Barquillo 10, celebran que han vendido el número 70048 correspondiente al Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

Los premios se podrán cobrar a partir de la misma tarde del 22 de diciembre, cuando se finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, y hasta el 23 de marzo de 2026 dado que el derecho de cobro caduca a los tres meses.

Como recuerda Loterías y Apuestas del Estado, "aunque parezca evidente", el paso clave que puede olvidarse es presentar el propio décimo o el resguardo del mismo. Ahora bien, cada premio tiene particularidades en cuanto a su forma de cobro.

PREMIOS MENORES

Un premio menor es aquel cuyo valor es inferior a 2.000 euros. Puede cobrarse en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías desde la misma tarde del sorteo. El premio se podrá pagar en metálico o a través del sistema Bizum.

En el caso de que se haya comprado el décimo en el canal online oficial, los premios menores se cobrarán a través de la cuenta bancaria indicada por el premiado en su cuenta de juego, siempre que no supere los límites establecidos, una vez el jugador haya verificado el número de cuenta tras el sorteo. En el caso de que se superen dichos límites, el pago se realizará mediante transferencia bancaria.

PREMIOS MAYORES

Los premios con un valor igual o superior a 2.000 euros no podrán cobrarse en una administración de Lotería, sino que solo podrán cobrarse en entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Este año, estas dos entidades son BBVA y CaixaBank.

Es importante señalar que no es obligatorio ser cliente de estos bancos para abonar el premio, ni las entidades podrán cobrar comisiones por el trámite. Sin embargo, es obligatorio que el titular del décimo se identifique ante la entidad.

Cuando el décimo se haya adquirido a través del canal online oficial, el premio solo se podrá pagar mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente identificada como la del ganador, que también debe ser verificada tras el sorteo.

¿QUÉ PASA EN LOS CASOS ESPECIALES?

Si el décimo ha sufrido deterioro, Loterías señala que el premiado debe acudir a un punto de venta y rellenar el formulario "Solicitud de pago de premios". Este se debe firmar y ser aportado junto al décimo o resguardo deteriorado para que sea remitido a Loterías con el fin de su autentificación.

En el caso de que un décimo tenga más de un titular al ser un décimo compartido y que su valor sea igual o superior a 2.000 euros, es obligatorio que todos los titulares se identifiquen en el momento de cobro en la entidad financiera.

Si el décimo ha sido sustraído, Loterías recomienda presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la Guardia Civil o la Policía Nacional. En el caso de que dicho décimo resulte premiado, el titular se podrá presentar ante un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.