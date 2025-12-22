Así debes cobrar un décimo compartido de la Lotería de Navidad para evitar problemas con Hacienda

(Foto De ARCHIVO) Imagen En Sevilla De Las Últimas Compras De Lotería A Pocos Días Para El Sorteo Extraordinario De Navidad - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compartir décimos entre amigos, familiares o compañeros es una práctica muy habitual en el Sorteo de Navidad, pero el reparto del premio debe hacerse correctamente para no tener problemas con Hacienda, porque la Agencia Tributaria puede exigir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones además del propio gravamen especial de la lotería. Para evitar problemas, es clave identificar a todos los participantes desde el momento del cobro en el banco.

Por ejemplo, si una pareja compra conjuntamente un décimo premiado y gana 328.000 euros, pero una sola persona cobra el importe total y luego transfiere la mitad a su pareja mediante Bizum, Hacienda podría interpretar esa operación como una donación si no hay pruebas de que el décimo es compartido. En ese caso, podría exigir el pago del impuesto de donaciones, cuya cuantía depende de la comunidad autónoma.

Para cobrar correctamente un premio compartido, todos los participantes del décimo deben acudir al banco o designar a un representante, facilitando los datos y DNI de cada uno en el momento del cobro. De este modo, el banco registra el reparto, ingresa a cada titular su parte proporcional y Hacienda recibe la información de que el premio pertenece a varias personas, evitando así que se considere una donación.

¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA?

Cada premio superior a 40.000 euros soporta un gravamen especial en el mismo momento del cobro y no se tendrán que incluir en la declaración del IRPF, según la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

En esta línea, Hacienda se quedará con el 20% de los premios que superen los 40.000 euros, por lo que, el que gane el 'gordo' --400.000 euros-- quedará exento de tributar por los primeros 40.000 euros, dejando como base imponible 360.000 euros.

Así, el ganador del 'primer premio' deberá tributar el 20% de esos 360.000 euros, por lo que le quedarían 328.000 euros netos una vez hechas las cuentas con Hacienda, que se quedará con 72.000 euros. Por contra, los que ganen menos de 40.000 euros percibirán esta cuantía en su totalidad.

CÓMO TRIBUTA UN PREMIO COMPARTIDO

Ahora bien, en los premios compartidos, los 40.000 euros exentos de impuestos no se aplican a cada persona, sino al décimo en su conjunto, por lo que esa cantidad se reparte entre todos los participantes en proporción a su porcentaje de participación. Cada partícipe tributa solo por la parte del premio que le corresponde una vez aplicada su parte proporcional de esos 40.000 euros exentos, según explica la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Como recomendación, quien actúe como depositario del décimo o décimos debería entregar a cada participante una copia firmada o un documento con su nombre y DNI, detallando las personas que comparten el número y las cantidades aportadas por cada una. Esa información, junto con una foto del décimo, se puede enviar por WhatsApp al resto de participantes, que deberán abonar su parte antes del sorteo y firmar un justificante de pago con los datos anteriores, según explica Aedaf.