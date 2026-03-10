Colectivos LGTBI+ acusan al PP de "instrumentalizar" el Día de la Mujer con una iniciativa para reformar la Ley Trans

Archivo - Un hombre levanta una bandera durante una manifestación por el Orgullo LGTBI, en imagen de archivo. - ISAAC BUJ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colectivos LGTBI+ han rechazado este martes la proposición no de ley que ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a reformar la Ley Trans y limitar el cambio de sexo registral basado únicamente en la autodeterminación.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que el PP está "instrumentalizando" el Día Internacional de la Mujer "y la lucha de las mujeres para intentar ganar votos". Según Iglesias, con esta iniciativa el partido "vuelve a retratarse y se suma al discurso ultraconservador de otros líderes mundiales que señala a colectivos vulnerables como una amenaza".

Igualmente, ha sostenido que los derechos de las mujeres en España se han ido alcanzando "a pesar del PP, no gracias a él". En esta línea, ha recordado que el partido ha votado "sistemáticamente en contra de cualquier avance en igualdad" y ha citado como ejemplos la Ley de Paridad, la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como su abstención en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el posterior recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

"Si de verdad le preocuparan los derechos de las mujeres, su trayectoria legislativa sería distinta", ha señalado Iglesias, que ha exigido que se deje de utilizar los derechos de las mujeres "como arma arrojadiza en política y como elemento de confrontación".

"La ley ha servido para ampliar libertades, proteger a la infancia y cerrar el paso a prácticas como las llamadas terapias de conversión. Reconocer y garantizar derechos a una minoría vulnerable no ha borrado, ni borrará nunca a la mitad de la población", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, también en declaraciones a Europa Press, ha advertido de que eliminar la "libre autodeterminación de género" de la Ley Trans supondría dejar de considerar a las personas trans como sujetos de derecho y devolverlas a la "patologización".

Del mismo modo, ha asegurado que una reforma de ese tipo podría entrar en "colisión directa" con la doctrina de organismos europeos de derechos humanos. Así, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la identidad de género es un "elemento esencial" de la vida privada protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente por su artículo 8. Del mismo modo, Cambrollé señala que el Consejo de Europa ha respaldado la autodeterminación de género.

"Resulta inadmisible la deriva del Partido Popular al claudicar ante el chantaje de Vox, adoptando marcos reaccionarios que vulneran directamente los derechos de las personas trans", ha precisado.

Precisamente, la Federación Plataforma Trans, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo, ha convocado una manifestación el 28 de marzo a las 18:00 horas, que saldrá de la Plaza Pedro Zerolo, en Madrid.

"NUEVO ATAQUE FRONTAL"

De la misma manera, desde Arcópoli han señalado que la iniciativa de los 'populares' "no es un ejercicio de protección a las mujeres, sino un nuevo ataque frontal a la dignidad de las personas trans" y un intento de devolver al colectivo "a la patologización y la tutela médica".

Además, Arcópoli considera "insultante" que el PP "hable de 'retrocesos para las mujeres' cuando son ellos quienes pactan con la ultraderecha allí donde necesitan sillones".

También ha criticado que el PP coloque "el foco acusador" sobre las personas trans, "un colectivo en situación de vulnerabilidad extrema", pero que guarde "un silencio cómplice ante los hombres CIS que intentan utilizar la ley de forma fraudulenta".

"No permitiremos que se utilice la 'autodeterminación'; como un arma arrojadiza. La autodeterminación es un derecho humano, no un capricho ideológico. Arcópoli seguirá en las calles y en las instituciones para recordar que el 'borrado'; que debería preocupar al PP es el de los Derechos Humanos que ellos mismos ejecutan cada vez que presentan iniciativas como esta", ha explicado.