Colectivos sociales y laicos critican el uso de recursos públicos para la visita papal y la "pleitesía" institucional

Colectivos sociales y laicos denuncian el uso de recursos públicos para la visita papal y critican la "pleitesía" institucional - EUROPA PRESS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones sociales, sindicales y laicas han manifestado su rechazo a la financiación pública y el carácter estatal otorgado a la próxima visita del Papa León XIV, denunciando lo que consideran una "anomalía" que vulnera la aconfesionalidad del Estado y los principios democráticos.

La concentración, que ha tenido lugar en la Plaza Juan Goytisolo de Madrid y que supone una continuación de las acciones iniciadas por 'Europa Laica' el pasado día 27 de mayo con una rueda de prensa y el registro de un manifiesto en el Congreso de los Diputados, ha reunido a representantes de distintos colectivos como el de 'Apostasía Matilde Landa', la Confederación Intersindical, miembros de Comisiones Obreras (CC.OO.) y el partido político 'Feministas al Congreso'.

A través de consignas como "El Vaticano oculta abusos sexuales" o "Su Dios es el dinero", decenas de personas han reclamado la "separación Iglesia-Estado" y han expresado su intención de que se "respete" la laicidad en España.

En palabras del presidente de 'Europa Laica', José Antonio Naz, los líderes religiosos "tienen total libertad para visitar el país", pero insisten en que deben hacerlo "a su costa, con su gente y de su manera". Naz ha criticado la financiación de la visita del Pontífice expresando que "no se deben destinar recursos públicos a eventos religiosos".

Asimismo ha denunciado que el recibimiento con honores de Jefe de Estado y la parafernalia institucional "hieren la sensibilidad" de una democracia donde "sólo el 10 o el 15 por ciento se declara practicante".

LO MÁS SANGRANTE

Ha mostrado especial indignación por el hecho de que el Pontífice acuda a la "sede de la soberanía popular a dar un sermón" --refiriéndose a la visita del Papa al Congreso de los Diputados-, calificando este acto como uno de los puntos "más sangrantes" de la visita. Según los Naz, el Estado no debería colaborar en consolidar privilegios a la Iglesia de la cual ha expresado que tiene una ideología " ligada a la ultraderecha".

Del mismo modo, durante la concentración se ha puesto el foco en la educación, pues desde CC.OO han criticado que se habiliten centros públicos para alojar a turistas religiosos mientras la "privilegiada escuela concertada en Madrid" no asume dicha carga.

Desde 'Apostasía Colectiva Matilde Landa' han "bautizado" la concentración bajo el nombre "Espacio bienvenido, Mister Papa", irónicamente en referencia a la película de Luis García Berlanga, 'Bienvenido, Míster Marshall'.

Finalmente, desde el partido 'Feministas al Congreso' han puesto el foco en el artículo 14 de la Constitución que prohíbe la discriminación por sexo. Artículo que según dicho partido, incumple la Iglesia por lo que reclaman su "ilegalización".