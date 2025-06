Colectivos sociales llaman a manifestarse en Madrid para dejar claro al PSOE 'No' al aumento del gasto militar

Aspiran a "crear conciencia y plantar una semilla antibelicista" en la ciudadanía española

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conjunto de asociaciones, asambleas populares, colectivos y plataformas ha convocado este sábado en Madrid una manifestación para protestar contra las guerras actuales, pero también para dejar claro su oposición a la petición europea y de la OTAN de aumentar el gasto militar. El objetivo de la marcha, que discurrirá entre la plaza de Carlos V (Atocha) y la Puerta del Sol, es "crear conciencia y plantar una semilla" antibelicista entre la ciudadanía española.

Así lo han afirmado algunos de los convocantes de la marcha, que han desplegado este martes una pancarta en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, con el lema 'Contra el rearme' y que han estado acompañados por algunos miembros de Podemos, entre los que se encontraba su secretaria general, Ione Belarra. En la manifestación del sábado se espera también la presencia de Sumar e Izquierda Unida, entre otras formaciones.

Tras la exhibición, una de las portavoces de la organización, Celes de la Cruz, ha declarado que el objetivo de la marcha es también parar "las políticas imperialistas y belicistas" del "fascista" Donald Trump, que, a su juicio "está imponiendo esas políticas a los mandatarios de la Unión Europea" incluido el Gobierno español". "Nosotros creemos que la única forma que tenemos para parar este rearme y esta militarización es organizar fuerzas unitarias y movilización social", ha subrayado.

PARA A NETANYAHU

De la Cruz ha mencionado el "genocidio" de Palestina y ha señalado que si países occidentales quisieran, "tienen recursos suficientes para parar a Benjamín Netanyahu y si no lo hacen es porque son cómplices". "Que lo tengan claro PSOE y Sumar. Si no lo hacen, es porque no quieren", ha añadido, en relación con el Gobierno de España.

El también portavoz René Otadui, ha mostrado su preocupación por las declaraciones de líderes alemanes, británicos y otros europeos que, a su juicio, apuntan a "un escenario de una guerra global cada vez más cercano".

"En solo unas semanas viene una cumbre de la OTAN en la que se va a fijar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de todos los países de la Unión Europea para que vayan destinados a la industria militar. Por eso, ha llegado la hora de salir a la calle y de decir basta", ha añadido.

MILLONES PARA DESTRUIR VIDAS Y CONQUISTAS SOCIALES

Alba, otra de las representantes de la asamblea antimilitarista, ha abogado también por "parar" a los gobiernos de las grandes potencias capitalistas, "que sólo les interesa aumentar su propio beneficio económico y ejercer el poder para manejarlos a través del miedo y del silencio cómplice".

"Los miles de millones de euros destinados a la producción y al comercio de armas tienen un nombre, y ese nombre es saqueo, saqueo a los recursos necesarios para mantener los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones, las vivienda y los servicios sociales. Millones de euros serán destinados a destruir las vidas humanas, destruir conquistas sociales. El armamentismo pone en peligro a toda la humanidad", ha subrayado.

Por último, Víctor Jiménez, también de la organización de la manifestación, ha pedido al PSOE que acabe con el rearme. "Nosotros no nos resignamos, no queremos vivir ni que vivan nuestros hijos y nietos en un estado de guerra continuo", ha expresado.