El Colegio San Agustín de Madrid celebra a León XIV, que visitó el centro en 2010: "Es muy agradable"

Un estudiante del centro fue su secretario cuando era prior general de la Orden de San Agustín

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio San Agustín de Madrid, situado detrás del Estadio Bernabéu, ha celebrado la elección del cardenal Robert Prevost como el Papa León XIV, al que conocieron en 2010 en una visita al propio centro que el nuevo Pontífice realizó cuando era prior general de la Orden de San Agustín, debido a la "obligación" de visitar todas las casas de la orden.

"Estuvo en alguna clase, seguramente que le enseñasen a una clase de infantil, estuvo con los profesores, estuvo con un grupo de personas que tenemos que trabajar ahí con nosotros en pastoral, y bueno, pues es una persona muy agradable, de pocas palabras, escucha mucho, pero tiene la palabra oportuna", ha explicado en declaraciones a Europa Press el director del centro, Ildefonso Trigueras.

Trigueras ha detallado cómo varios "chavales" del colegio se alegraron "muchísimo" cuando se enteraron de que el nuevo Papa era agustino, aunque ha puntualizado que los mayores son más "conscientes" de la importancia de esta elección. "Los profesores, por supuesto, están encantados, y además muchos de ellos le conocieron cuando estuvieron aquí en 2010, y luego, claro, pues hay muchas familias que nos han escrito felicitándonos", ha indicado.

Trigeras ha explicado que la elección le pilló "haciendo cosas de director en el despacho". Una vez recibió un mensaje de 'Fumata Blanca', se puso el directo de Vatican News en Youtube. "En un momento determinado me fui, ya que nosotros vivimos aquí; había algunos frailes viéndolo por televisión y lo vimos juntos", ha detallado.

Si bien rechaza los "esquemas" de "progresista" o "no progresista" que han utilizado los periodistas para hablar de León XIV --", ha subrayado "tres palabras clave del discurso del Pontífice: "paz, establecer puentes y la misión de evangelizar".

"Ser agustino es muy especial, es seguir la tradición de un santo muy importante en la Iglesia Católica, de San Agustín, con unos valores muy claros, como es la comunidad, la búsqueda de la verdad, la interioridad y ser personas inquietas. Y el Padre Robert Prevost es una persona que le gusta vivir en comunidad (...), de oración, de interioridad, que busca la verdad, inquieta", ha incidido.

SU SECRETARIO ESTUDIÓ EN EL COLEGIO

El padre Argimiro Martínez Fuertes ha explicado en declaraciones a Europa Press otra de las conexiones españolas del Pontífice: el que fue su secretario durante los doce años que estuvo como general de la Orden es un antiguo alumno del colegio y estudió el bachillerato en el centro, donde le surgió la vocación.

"Ahora tiene 75, 76 años y estuvo los doce años con él y lo conoce pues muy bien y además se tratan mucho, se quieren, son dos personas muy muy cercanas porque el Papa es un hombre que valora mucho la apertura de la persona, del otro y entonces como te haya conocido te va a querer mucho", ha destacado.

Martinez Fuertes ha señalado que la fumana blanca le pilló en el coche, así que tuvo que retrasar hasta antes de la cena la celebración que había acordado con el resto de religiosos agustinos del centro: toque de timbres y oración por León XIV en la capilla. Aún así, ha destacado que lo vivieron "con mucha emoción" y puesto de manifiesto su "alegría" ante el hecho de que haya salido elegido como Papa alguien "como ellos", aunque "mejor".

Aunque admite que los alumnos no son "conscientes" de la importancia de la elección de León XIV --"un poco los mayores, los de bachillerato"--, ha explicado que les han hablado del tema durante los 'buenos días', tradición del colegio por el que se trata un asunto cada día a través de los altavoces del centro durante algunos minutos. "Y yo estos días de atrás, en el comedor, ya algunos ya les he dicho, vamos a tener un Papa agustino. Pero bueno, ha sucedido. La verdad es que no lo esperábamos", ha admitido.

Martínez Fuertes ha tenido la oportunidad de coincidir con León XIV en tres capítulos provinciales presididos por el Pontífice. Por su experiencia en estos órganos de gobierno del grupo religioso, el nuevo Papa "está muy preparado" y es una persona "muy atenta", que "escucha mucho y sabe dirigir a grupos humanos". "Es un hombre muy válido, muy cercano, muy escuchador, muy, de alguna manera, muy espiritual, tiene riqueza interior, muy respetuoso, (...) interviene cuando no hay más remedio", ha destacado.

"CONOCE MUY BIEN ESPAÑA"

De acuerdo con él, León XIV conoce muy bien España ya que hay "bastantes" agustinos repartidos por todo el país, cuyas comunidades ha visitado en varias ocasiones. En este sentido, ha incidido en que "piensa muy parecido" a los españoles y en que "es muy latino". "De hecho, se lleva muy bien con todos los religiosos de habla hispana. Se lleva muy bien", ha enfatizado.

De cara al futuro, Martínez Fuertes ha explicado que el Pontífice incidirá en las "líneas agustinianas", como la unidad. Si bien considera que va a ser un hombre de cercanía, no cree que vaya a tener un "prisma de popularidad". "Es uno de los valores que tenemos en la educación, el de la amistad y va a ser un hombre que va a actuar, no le duelen prendas en tomar decisiones pero no hiere", ha confiado.