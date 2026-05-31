MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 31 de mayo, ha estado formada por los números 1, 2, 35, 41, 23 y 24. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.055.965,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 5.900 de Vista de los Ángeles-Rumina - Mojácar (Almería), situado en Paseo del Mediterráneo, 335.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 23.525 de El Grau - Moncofa (Castellón), situado en Avda. del Puerto, 10, y en la Administración de Loterías número 2 de Priego de Córdoba (Córdoba), situada en Argentina, 1.