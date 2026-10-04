Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 22:04
Seguir en

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 4 de octubre, ha estado formada por los números 30, 6, 47, 49, 5, 24. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.145.196,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Marbella (Málaga), situada en Ramón Gómez de la Serna, 13.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de Vila-Real (Castellón), en la nº 26 de Santa Cruz de Tenerife y en el Despacho Receptor nº 71.255 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado