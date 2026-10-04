MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 4 de octubre, ha estado formada por los números 30, 6, 47, 49, 5, 24. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.145.196,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Marbella (Málaga), situada en Ramón Gómez de la Serna, 13.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de Vila-Real (Castellón), en la nº 26 de Santa Cruz de Tenerife y en el Despacho Receptor nº 71.255 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).