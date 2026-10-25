MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 25 de octubre, ha estado formada por los números 15, 13, 34, 22, 31 y 33. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.964.581 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.