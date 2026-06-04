MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de junio, ha estado formada por los números 32, 28, 18, 44 13 y 1. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.586.329 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Barbate (Cádiz), en la nº1 de Legazpi (Gipuzkoa) y en el Despacho Receptor nº44.785 de Arrecife (Las Palmas).