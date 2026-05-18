MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 18 de mayo, ha estado formada por los números 4, 11, 19, 24, 37, 47. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.420.735 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón (Murcia) situada en Larga, 4 y en la número 78 de Zaragoza, situada en Domingo Ram, 25.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 74 boletos acertantes, que recibirán 998 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.836 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 87.664 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.