MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de junio, ha estado formada por los números 6, 48, 23, 10, 46 y 30. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.023.099 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº40.005 de Ainsa (Huesca), en la Administración de Loterías nº1 de Los Corrales de Buelma (Cantabria) y en la nº2 de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).