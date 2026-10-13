MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 12 de octubre, ha estado formada por los números 4, 16, 40, 44, 39 y 23. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 1.469.135 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº16 de Jaén situada en Virgen de la Capilla, 9 y en el Despacho Receptor nº39.695 de Huelva, situado en Manuel Sanchez, 9.