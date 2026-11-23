MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 23 de noviembre, ha estado formada por los números 16, 15, 8, 34, 21 y 36. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.322.708,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 51.220 de Málaga, en la Administración de Loterías nº 15 de Palencia y en la nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla).