MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 2 de junio, ha estado formada por los números 41, 40, 1, 36, 33 y 22. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.352.045,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº32 de Granada, situada en la Avenida Don Bosco, 28 y en la nº1 de Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga), situada en Avenida Constitución, 2 - L-7.