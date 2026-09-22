MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 22 de septiembre, ha estado formada por los números 43, 35, 26, 10, 34 y 17. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.270.896,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto con dos aciertos que ha sido validado en la Administración de Loterías nº13 de Girona, situada en C.C. Carrefour Crta. Francia, 42.