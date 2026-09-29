MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 29 de septiembre, ha estado formada por los números 33, 38, 16, 11, 35, 40. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.165.730,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración n.º 3 de Los Barrios (Cádiz), situada en C.C. Carrefour - Ctra. Cádiz-Málaga, 112.