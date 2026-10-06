MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 6 de octubre, ha estado formada por los números 21, 12, 15, 23 16 y 9. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.356.704,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº16 de Móstoles (Madrid), situada en Libertad, 56; en la nº195 de Madrid, situada en C.C. Plaza Aluche, L-B27, Avenida de los Poblados; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.