MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 10 de noviembre, ha estado formada por los números 42, 30, 37, 7, 38 y 4. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.473.342,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Guadalajara, situada en Laguna de Taravilla, 6 Aguas Vivas y en el Despacho Receptor nº 91.395 de Zamora, situado en Avenida de Galicia, 36.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Abegondo (A Coruña), situada en San Marcos, 15 y en la nº 50 de Murcia, situada en Avenida San Juan de la Cruz, 11.