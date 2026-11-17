MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 17 de noviembre, ha estado formada por los números 18, 29, 22, 28, 34 y 16. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.570.839,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 46.695 de Solsona (Lleida), situado en Avinguda Pont, 1.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 16 de Cádiz situada en C.C. El Corte Inglés. Avda. de las Cortes, 1 y en el Despacho Receptor nº 94.260 de Madrid, situado en Hermanos García Noblejas, 45.