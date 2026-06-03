MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de junio, ha estado formada por los números 23, 18, 34, 15, 30 y 42. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.695.248,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes.