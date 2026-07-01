MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 1 de julio, ha estado formada por los números 37, 14, 42, 7, 12 y 48. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 3.318.041 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Bonoloto un único acertante podría ganar 4.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 57 de Barcelona situada en Comtal,30; en la nº 1 de L 'Escala (Girona), situada en Enric Serra, 9; en el Despacho Receptor nº 67.945 de Santa Cruz de Tenerife, situado en Lope de Vega, 2; en el nº 71.865 de La Lantejuela (Sevilla) situado en Plaza de Andalucía, 4 y en el nº 85.760 de Valladolid, situado en San Lázaro, 15.