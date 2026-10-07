MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 7 de octubre, ha estado formada por los números 21, 38, 6, 30, 20 y 34. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.690.916,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Piedrahíta (Ávila); en la nº 9 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); en la nº 0 de San Bartolomé (Las Palmas); en la nº 1 de Ardales (Málaga); y en el Despacho Receptor nº 93.525 de Pina de Ebro (Zaragoza).