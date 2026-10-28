MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 28 de octubre, ha estado formada por los números 16, 43, 45, 36, 22 y 35. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.517.336,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº5 de Aranjuez (Madrid), situada en C.C. E.Leclerc, L-1, Paseo del Deleite, s/n, y en el Despacho Receptor nº80.915 de Náquera (Valencia), situado en Plaza Cura Escandell, 5.