MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 4 de noviembre, ha estado formada por los números 24, 11, 40, 37, 35 y 22. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.902.757 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 14 de Sabadell (Barcelona), situada en Crta. de Prats, 179; en la nº 7 de El Tablero (Las Palmas), situada en C.C. El Tablero, Avda. Francisco Vega Monroy, 21 L-7 bis; en la nº 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30; en la nº 5 de Zaragoza, situada en Don Jaime I, 11 y en el Despacho Receptor nº 11.925 de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), situado en Avenida Catalunya, 61-63.