MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 25 de noviembre, ha estado formada por los números 1, 41, 2, 13, 35 y 39. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.930.970 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 331 de Madrid, situada en San Simplicio, 10.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 26.120 de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), situado en Plaza de España, 1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es..