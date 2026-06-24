MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 24 de junio, ha estado formado por los números 45, 15, 31, 39, 22, 1. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.200.277 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.175 de Granada, situado en el Camino de Ronda, 155.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 69 boletos acertantes, que recibirán 989 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.114 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 76.829 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.