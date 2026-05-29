MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 29 de mayo, ha estado formada por los números 2, 46, 17, 41, 19 y 39. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.370.942,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº6 de Alcoy (Alicante), situada en Sabadell, 18; en la nº36 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situada en C.C. Atlántico, L-19 Diego Betancor Suárez, 19; en el Despacho Receptor nº 08.405 de Alconchel (Badajoz), situado en Corredera, 18 y en el nº99.060 de Collado Villalba (Madrid), situado en Antonio Varela, 15.