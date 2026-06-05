MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de junio, ha estado formada por los números 12, 32, 25, 27, 4 y 17. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.931.602,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Mota del Cuervo (Cuenca), en el Despacho Receptor nº98.005 de Mejorada del Campo (Madrid) y en el nº99.415 de Sevilla La Nueva (Madrid).