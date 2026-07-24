MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 24 de julio, ha estado formada por los números 7, 26, 45, 25 18 y 10. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.345.805,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº23 de Las Palmas de Gran Canaria, situada en Carretera Gral. del Norte, 212, y en la nº3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4.