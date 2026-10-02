MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 2 de septiembre, ha estado formada por los números 3, 44, 23, 13, 9 y 15. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.596.831,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes.