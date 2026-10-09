MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 9 de octubre, ha estado formada por los números 14, 12, 28, 10, 2 y 29. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.361.069 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de Torrevieja (Alicante), situada en C.C. Carrefour, Crta Crevillente, km 34,4 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado www.loteriasyapuestas.es.