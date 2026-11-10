Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 10 de noviembre

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 10 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 18, 37, 41 y 31. Las estrellas son 1 y 5. La recaudación ha ascendido a 56.664.022,80 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en España, en la Administración de Loterías nº 105 de Valencia, situada en C.C. El Corte Inglés, Planta 6a, Pintor Sorolla, 26.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 89.120 de Llodio (Álava), situado en Álava, 4.