Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 18 de agosto

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 18 agosto 2026 22:39
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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 18 de agosto, ha estado formada por los números 38, 40, 50, 3 y 9. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 36.075.014,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Cuenca, situada en Avda. de Castilla-La Mancha, 4.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº96.030 de Madrid, situado en Avda. de Asturias, 53 L- F1.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.040 de Maluenda (Zaragoza), situado en Hilarza, 1.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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