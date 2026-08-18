MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 18 de agosto, ha estado formada por los números 38, 40, 50, 3 y 9. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 36.075.014,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Cuenca, situada en Avda. de Castilla-La Mancha, 4.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº96.030 de Madrid, situado en Avda. de Asturias, 53 L- F1.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.040 de Maluenda (Zaragoza), situado en Hilarza, 1.