Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 19 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 19 mayo 2026 22:20
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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de mayo, ha estado formada por los números 12, 20, 45, 38 y 2. Las estrellas son 5 y 2. La recaudación ha ascendido a 44.929.255,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 105 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor no 30.630 de O PINO (A Coruña), situado en Rúa Muiño, 1 -Pedrouzo-Arca.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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