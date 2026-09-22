MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 22 de septiembre, ha estado formada por los números 44, 14, 16, 13 y 50. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 37.000.363,40 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Arganda del Rey (Madrid), situada en San Juan, 25.
En el próximo sorteo de Euromillones del viernes 25 de septiembre se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 475 de Madrid, situada en Castelló, 106.