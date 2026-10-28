Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 27 de octubre

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 27 de octubre, ha estado formada por los números 30, 48, 32, 42, 21. Las estrellas son 6 y 3. La recaudación ha ascendido a 39.158.801 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 89 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de Alcalá de Henares (Madrid), situada en C.C. Hipercor, Juan Carlos I, s/n - local planta sótano.