Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 28 de julio

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 24 de julio, ha estado formada por los números 7, 5, 49, 24 y 30. Las estrellas son 11 y 10. La recaudación ha ascendido a 40.044.133,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Lugo, situada en Plaza de Santo Domingo, 3 - Galerías Villamor, y en el Despacho Receptor nº5.345 de La Curva-Adra (Almería), situado en Vulcano, 4.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 89 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de León, situada en Ordoño II, 2.