Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 31 de marzo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 31 de marzo, ha estado formada por los números 8, 38, 10, 05, 33. Las estrellas son 2 y 7. La recaudación ha ascendido a 43.568.525 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor número 36.575 de Cuevas del Campo (Granada), situado en Puerta Real, 1.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 83 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en en la Administración de Loterías número 7 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), situada en C.C. Plaza Norte 2-L-B-86. Avda. Juncal, 15-16.