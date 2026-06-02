MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 2 de junio, ha estado formada por los números 18, 9, 17, 42 y 6. Las estrellas son 7 y 9. La recaudación ha ascendido a 62.641.277,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Sabadell (Barcelona) y en la nº16 de Gijón (Asturias).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 159 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 46.285 de La Fuliola (Lleida), situado en Avenida Catalunya, 64.